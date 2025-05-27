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Мэрия Уфа отдаст под застройку 37 га возле Молодежного микрорайона

Администрация Уфы отдаст под комплексное развитие (КРТ) территорию, ограниченную бульваром Хадии Давлетшиной, Заводской, улицей Бессонова, Оборонной, Оборонным переулком, Мурманской и проспектом Салавата Юлаева. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Площадь территории — 37,2 га. Предельный объем жилищного строительства — 200,1 тыс. кв. м. Решение о комплексном развитии территории должно быть реализовано в течение 20 лет с момента заключения договора.

Часть территории занята многоэтажными жилыми домами, часть — малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Снести планируется около 170 индивидуальных и домов на нескольких хозяев, гаражи, хозяйственные и другие постройки. Расположенные на территории многоэтажные дома будут сохранены.

Управление комплексного развития территорий мэрии должно провести торги на право заключить договор КРТ.

Наталья Балыкова

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