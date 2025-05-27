Воронежский девелопер пытается обнулить продажу юрлица комплекса The Voda

Бизнесмен Антон Евсеев подал в арбитражный суд Воронежской области заявление о признании недействительным договора купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Трейдмаркет» от 27 ноября прошлого года. Ответчиком выступает Мурад Осишвили, третьим лицом — само общество, следует из материалов дела.

Следующее заседание назначено на 21 июля. «Трейдмаркет» является владельцем комплекса The Voda с рестораном, концертной площадкой, бассейном и акваторией. Примечательно, что в комплексе с середины января идет ремонт, это следует из информации, опубликованной на официальной странице The Voda.

Согласно данным Rusprofile единственным владельцем ООО «Трейдмаркет» с сентября 2022 года по ноябрь 2024 года был Антон Евсеев. С ноября 2024 года по настоящее время 100% долей компании принадлежит Мураду Осишвили.

В конце августа 2024 года 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры на решение первой инстанции, которая ранее подтвердила право местного ООО «Трейдмаркет» на три земельных участка у воронежского водохранилища, где размещен комплекс The Voda.

Ульяна Ларионова