В пензенском Елизаветино ввели карантин из-за бешенства

В селе Елизаветино Мокшанского района Пензенской области выявили случай бешенства у животного. Там объявлен карантин.

Указ о введении ограничительных мер на 60 дней подписал председатель правительства Николай Симонов. Очаг заболевания обнаружен на ул. Заречной, где сейчас действует особый режим.

В рамках указанных мер не разрешается вывозить животных, за исключением вакцинированных, снимать шкуры с павшего скота, а также проводить сельскохозяйственные выставки и ярмарки. Проживающим в Мокшанском районе гражданам рекомендовали не контактировать с бездомными животными и незамедлительно информировать ветеринарную службу о подозрительных случаях.

Павел Фролов