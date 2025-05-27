В Перми могут установить новые требования по очистке крыш от снега и наледи

Пермские власти предложили внести изменения в Правила благоустройства города по части уборки крыш и кровель объектов капитального строения от скопления снега, наледи и сосулек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как свидетельствует пояснительная записка к проекту решения, внесенного на рассмотрение гордумы, предлагается установить запрет на допущение снега на кровлях слоем более 30 см.

По мнению авторов законопроекта, вопрос соблюдения требований к проведению работ по зимней уборке напрямую влияет на обеспечение безопасности пешеходов и транспортных средств. Так, в период с ноября 2024 года по март 2025-го на портал «Управляем вместе» поступило 735 обращений по вопросам по несвоевременной очистки кровель. Наибольшее количество обращений пришлось на Свердловский район — 222.