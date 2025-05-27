Вице-премьер Новак: за год в экономику СКФО вложили 1,167 трлн рублей инвестиций

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что 1,167 трлн руб. инвестиций было вложено в экономику регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за 2024 год. 700 млрд руб. из этой суммы — частные средства. Об этом он сообщил в интервью ТАСС на Кавказском инвестиционном форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Банки продолжают увеличивать свое финансирование, выдачу кредитов. Можно сказать, повернулись лицом к Северному Кавказу. Если раньше побаивались и неактивно финансировали, то сегодня финансирование идет высокими темпами, в разы превышает то, что было раньше»,— сказал он.

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в выставочном центре «Минводыэкспо» на Ставрополье. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минэкономразвития России.