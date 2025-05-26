Единороссы готовят победу

Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов Ульяновской городской думы в этом году показало значительную активность жителей города, более чем в два раза превысившую активность горожан пять лет назад. В реготделении ЕР считают это залогом победы партии на выборах в гордуму. Партии-соперники заявляют, что «Единая Россия» опять использовала в своих праймериз административный ресурс, и считают, что эти технологии будут также использованы и в ходе выборов в гордуму, что в условиях низкой явки может опять обеспечить победу партии власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий спикер гордумы Илья Ножечкин (справа) набрал голосов в 30 раз больше, чем его ближайший соперник по округу

Фото: фото Ульяновское реготделение «Единой России» Действующий спикер гордумы Илья Ножечкин (справа) набрал голосов в 30 раз больше, чем его ближайший соперник по округу

Фото: фото Ульяновское реготделение «Единой России»

В понедельник оргкомитет реготделения «Единой России» подвел итоги предварительного голосования (ПГ) по отбору кандидатов на выборы депутатов Ульяновской городской думы (состоятся в сентябре этого года).

Как отмечает на своем официальном сайте реготделение ЕР, «в электронной процедуре внутрипартийного отбора, проходившей с 19 по 25 мая на платформе pg.er.ru, из 60 тысяч зарегистрированных избирателей свой выбор сделали 45 560 ульяновцев». Также отмечается, что «по итогам голосования определилась команда профессионалов», представляющих различные сферы деятельности, в числе победителей — участники СВО, управленцы, медицинские работники, представители общественности и бизнес-сообщества.

Анализ итогов праймериз ЕР показывает, что среди 40 победителей (на 40 одномандатных округов) 25 действующих депутатов гордумы, 30 членов «Единой России» (остальные 10 победителей — сторонники партии), шесть участников СВО, пять руководителей спортивных школ, два руководителя общеобразовательных школ, один руководитель детсада, а также помощники депутатов, руководители муниципальных предприятий и организаций. Помимо действующих депутатов 15 новых лиц среди кандидатов — люди, ранее не замеченные в публичной общественной и политической жизни города.

Особенность, на которую обратили внимание наблюдатели и политические конкуренты: количество голосов, поданных за действующих депутатов гордумы, как правило, было на порядок, а нередко в несколько десятков раз больше, чем у ближайших их соперников по соответствующему округу. Так, за спикера гордумы Илью Ножечкина проголосовали 2224 человека, а за его ближайшего соперника Антона Прокудина — 74 человека, за зампреда гордумы Алсу Айзатуллину было отдано 2050 голосов, а за ее ближайшего соперника Артемия Евстафьева — 39 голосов.

Руководитель исполкома реготделение ЕР Константин Долгов считает, что такие кандидаты, как Илья Ножечкин или Алсу Айзатуллина, «не чувствовали в своих округах большой конкуренции». «Тем не менее они, даже пройдя порог в тысячу проголосовавших, создавали задел под свою кампанию в сентябре, к тому же они в этом имеют большой опыт работы с электоратом», — объяснил разницу с большим количеством голосов у действующих депутатов господин Долгов.

Руководитель исполкома также отметил, что если в 2020 году в ПГ участвовало около 4% от всех избирателей, то в этом году — 9,3%. «И если учесть, что в 2020 году на выборах гордумы была низкая явка, около 20%, то, учитывая активность избирателей, результаты предварительного голосования уже сегодня позволяют нашим кандидатам говорить об их уверенной победе в сентябре»,— отметил господин Долгов. Неожиданностью он назвал то, что в предварительном голосовании действующий депутат Александр Шерстнев уступил в округе №34 директору «Центра развития творчества детей и юношества им. А. Матросова» Людмиле Жигариной, хотя имел все возможности победить.

Между тем в ходе праймериз в соцсетях и региональных Telegram-каналах было большое количество сообщений о «настойчивой рекомендации» сотрудникам бюджетных предприятий и учреждений, а также крупных промышленных предприятий «принять участие в предварительном голосовании», как правило, с указанием конкретного кандидата, за которого рекомендовано отдать голос. Аналогичные рекомендации также распространялись многими старшими по домам.

Господин Долгов отмечает, что «ни одной официальной жалобы в оргкомитет не поступало по этому поводу». «В то же время если в каких-то группах мессенджеров, объединяющих группы людей по территории проживания или по интересам, администратор, с кем-то договорившись, призывает проголосовать за какого-то кандидата, то это нормальная форма борьбы, которая не является так называемым административным ресурсом. И в ходе основной кампании мы обязательно будем использовать все эти методы»,— сказал руководитель исполкома реготделения ЕР.

Впрочем, лидер фракции ЛДПР регионального заксобрания Дмитрий Грачев считает, что такая разница в количестве голосов действующих депутатов в сравнении с новыми участниками праймериз объясняется как раз использованием административного ресурса. «Нам поступало по этому поводу много звонков от бюджетников, но мы им объясняли, что сейчас это не является нарушением, поскольку внутрипартийный отбор не регулируется никакими законами»,— пояснил господин Грачев. В то же время он отметил, что партии «есть что противопоставить использованию административного ресурса», «и все эти контакты активных граждан будут использованы потом, во время выборной кампании, чтобы уже тогда зафиксировать нарушения законодательства». «Административный ресурс — это такая гидра, которую очень трудно победить, но партия может противопоставить этому реальную работу в округах, живое общение с избирателями, разговор о реальных проблемах города»,— сказал депутат.

В обкоме КПРФ в беседе с «Ъ» сказали, что у «Единой России» «хорошо отлажены мобилизационные технологии, в том числе с административным ресурсом, что очень хорошо работает в условиях низкой явки», и «противопоставить этому можно только высокую явку на выборы в гордуму».

Ульяновский политолог, член экспертного совета регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР» Николай Васин считает, что в этой ситуации «гордума будет такой, какой она устраивает исполнительную власть — городскую и региональную». «Набор спортсменов, учителей, предпринимателей и людей, которые никак ранее не проявили себя в общественно-политической жизни города, не обеспечит поднятие вопросов, действительно волнующих избирателей. В итоге городская власть действует так, как она считает нужным, и изменений к лучшему пока не видим. Большинство мест опять будет занято “Единой Россией”, потому что к выборам надо готовиться в межвыборный период, но другие партии серьезно этими вопросами, к сожалению, не занимались», — резюмировал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск