Теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг Roland Garros

Россиянка Екатерина Александрова победила итальянку Лучию Бронцетти в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) и вышла в следующий раунд турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Александрова является 20-й ракеткой мира, Бронцетти — 57-й.

За выход в третий круг Roland Garros Александрова поборется с победительницей матча между американкой Тейлор Таунсенд и итальянкой Элизабеттой Кочаретто.

Roland Garros — грунтовый турнир Большого шлема с общим призовым фондом €56,3 млн. Он проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей победительницей в одиночном женском разряде является польская теннисистка Ига Швентек.

Таисия Орлова