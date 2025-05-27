Дизель буксует в России

Биржевая стоимость дизтоплива постепенно восстанавливается после падения в середине мая. С 21 мая котировки выросли на 0,7%, но остаются ниже пиковых значений начала апреля. Участники рынка говорят об избытке дизтоплива на внутреннем рынке из-за снижения экспорта и об ухудшении экономики продажи этого нефтепродукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Цены на дизельное топливо на Петербургской бирже возобновили умеренный рост после снижения в середине мая. С 21 по 26 мая биржевые котировки на летнее дизтопливо прибавили около 0,7%, достигнув 59,8 тыс. руб. за тонну. Это примерно соответствует уровням первой недели мая, но ниже максимумов текущего года в 62,34 тыс. руб., которые фиксировались на бирже в начале апреля. По итогам торгов в понедельник цены выросли на 0,16%.

На внутреннем рынке дизельного топлива сохраняется профицит. По прогнозам Минэнерго, по итогам года производство дизтоплива может превысить 81,6 млн тонн, тогда как внутренний спрос остается на уровне около 25 млн тонн. В министерстве сообщали, что в конце февраля запасы дизеля составляли 3,3 млн тонн. В ФАС указывали, что на фоне низкого роста цен (примерно на 0,5% за год) не видят оснований для ограничений на экспорт дизтоплива.

Управляющий партнер «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что спред между биржевыми и мелкооптовыми ценами на дизтопливо практически исчез, а в некоторых случаях стал отрицательным. Подобной ситуации, утверждает он, рынок не наблюдал за всю историю мониторинга — дизельного топлива в системе так много, что реализовать его с прибылью становится затруднительно. Как считает господин Дьяченко, ключевой причиной профицита стало ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. На экспорт, по его словам, негативно влияют давление, связанное с санкциями, слабый внешний спрос, а также укрепление рубля.

В апреле экспорт газойля и дизельного топлива из России сократился до 825 тыс. баррелей в сутки (б/с), что стало минимумом за четыре месяца и ниже мартовского уровня на 53 тыс. б/с, говорится в обзоре аналитиков S&P Global. Основной причиной снижения они называют начало сезона ремонтов на НПЗ. По данным S&P Global, из-за ремонтов в апреле было выведено около 800 тыс. б/с перерабатывающих мощностей. Дополнительное давление на экспорт оказала ситуация на внешних рынках. В частности, указывают в S&P Global, сократились поставки в Бразилию: российское дизтопливо оказалось менее конкурентоспособным на фоне американского, премия к которому в апреле составила $1,84 за баррель против $3,17 месяцем ранее.

В БКС указывают, что премии для международных цен на светлые нефтепродукты в последние два года снижаются, в том числе из-за умеренного сокращения темпов прироста потребления жидких углеводородов. В 2022 году к 2021 году, напоминают аналитики, премия АИ-92 увеличилась на 60%, а премия на дизтопливо — в четыре раза отчасти из-за опасений сокращения поставок нефтепродуктов из РФ. В БКС поясняют, что цены реализации нефтепродуктов в портах РФ на экспорт соответствуют тренду на рынке нефти: дисконты увеличиваются после объявления санкций и со временем корректируются вниз с адаптацией цепочек поставок.

По мнению Максима Дьяченко, внутренний рынок дизтоплива сегодня становится приоритетным для компаний. Он подчеркивает, что обсуждаемые ограничения на экспорт дизтоплива были бы ошибкой и, напротив, необходимо поддерживать поставки за рубеж, особенно со стороны гибких малых и средних игроков, способных находить нестандартные логистические решения.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов также полагает, что никаких оснований для введения экспортного запрета нет. Он напоминает, что дизтопливо производится в РФ с профицитом: потребление внутри страны составляет около половины от объема выпуска. При таком дисбалансе, утверждает эксперт, ограничение вывоза может привести к остановке части мощностей. Господин Фролов считает, что рынок стабилен, и в обозримом будущем рисков ухудшения ситуации не ожидается. В рознице, ожидает он, цены могут расти чуть выше уровня инфляции, поскольку до сих пор не полностью отыграно зимнее повышение акцизов.

Экспорт бензина из РФ ограничен до 31 августа за исключением производителей, которые выпускают более 1 млн тонн бензинов в год. Как говорили источники “Ъ” и подтверждал вице-премьер Александр Новак, ограничения могут быть продлены на сентябрь и октябрь. Некоторые участники рынка считают, что эмбарго стоит сохранить на постоянной основе. По их мнению, оно не позволяет вывозить за рубеж топливо, цена на которое внутри страны частично компенсируется за счет демпфера (см. “Ъ” от 14 мая).

Ольга Семеновых