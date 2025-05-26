Главные новости за 26 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Подпорожье подожгли волонтерский штаб, в результате чего была уничтожена гуманитарная помощь и имущество организации. Полиция задержала предполагаемого преступника, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержанному по подозрению в поджоге предъявили обвинение в совершении террористического акта, уточнили позже в СКР. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

В ночь на понедельник в Пулково отменили сразу пять рейсов в города Турции. Перелеты должна была выполнить авиакомпания Turkish Airlines. Речь идет о рейсе в Стамбул, запланированном на 01:05, и в Анталью на 01:05, 01:40, 01:45 и 02:20. Ближе к вечеру в управляющей компании петербургского аэропорта заявили, что авиаперевозчик осуществил два дополнительных рейса по маршруту Петербург — Анталья. Части пассажиров были предложены вылеты на ближайшие даты.

Стритрейсерам не удалось собраться на парковке ТРЦ «МЕГА Дыбенко» из-за визита полиции. Правоохранители также разогнали сходку у стадиона «Газпром Арена», сообщили в региональном ГУ МВД. Сотрудники ведомства перед выходными получили информацию о запланированных «дрифт-сессиях». Сходка в Кудрово не набрала заявленного количества водителей и была прервана дорожной полицией на этапе сбора участников. На второй локации стритрейсеры все же успели устроить заезд.

Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай прибудет с большой делегацией на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Также в составе делегации мероприятие посетит замглавы МИДа африканского государства Франсесс Пиаджи Алгали. Об этом сообщил посол Сьерра-Леоне в РФ Мохамед Йонгаво.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил участника СВО, финалиста региональной кадровой программы «Время героев» Александра Рожкова заместителем главы администрации Красногвардейского района. На новой должности господин Рожков будет курировать вопросы спорта, культуры и молодежной политики. Также в его ведении будет находиться работа общего отдела администрации.

Компания Wildberries взяла в аренду более 24 тыс. кв. м складских площадей класса А в логопарках «Виламет» в Петербурге и «Лаголово тренд» в Ленобласти. Об этом со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости 26 мая сообщил «Новый проспект». Таким образом с учетом сделок общая сумма складских помещений у маркетплейса в петербургской агломерации превысит 300 тыс. кв. м.

Строительство и эксплуатация высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом за 20 лет может принести Ленинградской области доход в 68 млрд рублей. Такой прогноз дал заместитель председателя правительства региона по экономике Дмитрий Ялов. Чиновник назвал превращение Москвы и Петербурга в конурбацию эффектом номер один. В такой ситуации московским бизнесменам будет проще управлять активами в Ленобласти, отметил он.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил новых глав администраций Приморского и Калининского районов. Должность главы администрации Приморского района занял Богдан Заставный. До этого назначения он исполнял те же обязанности в статусе врио. Главой Калининского района Петербурга официально стал Михаил Асташкевич. Ранее он также занимал пост временно исполняющего обязанности главы местной администрации.

Компания «Йура корпорейшн рус» (российский филиал южнокорейской Yura Corp.) возобновила производство комплектующих для машин в Иваново (Ленинградская область). В данный момент предприятие поставляет детали для «Автозавода АГР» в Петербурге (бывшая площадка Hyundai), сообщил зампред правительства Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов. «"Йура" сейчас работает в интересах AGR Automotive Group [автомобильный завод АГР]. 182 человека работают в режиме полной рабочей недели. По крайней мере, завод жив и работает»,— отметил господин Ялов.

В Петербурге объявили конкурс на выполнение работ по реконструкции главного корпуса Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,8 млрд рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на информацию с сайта госзакупок. Согласно техзаданию, работы по адресу: 3-я линия В.О., дом 30-32 необходимо будет выполнить «в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию объекта» в срок до четырех лет.

Горское шоссе продлят почти на 3 километра — от улицы Добрая Горка в поселке Левашово до Садовой улицы в поселке Песочный. Проект планировки и межевания территории утвердили во время совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. Новый участок магистрали будет пролегать вдоль территории Курортного и Выборгского районов города. Проект будет реализовываться за счет городского бюджета в рамках государственной программы по развитию транспортной системы Петербурга.

На рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства также одобрили целевое предоставление инвестору земельного участка для строительства нового спортивного комплекса в Невском районе города. Его возведет компания ООО «Фитнес Система». Предполагается, что инвестор построит четырехэтажный крытый спорткомплекс на участке площадью 4544 кв. м. Срок строительства объекта и действия договора составит 42 месяца.