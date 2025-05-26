Пассажиры не смогли вылететь из Петербурга в Турцию из-за отмены пяти рейсов

Сразу пять рейсов в города Турции из Санкт-Петербурга отменили 26 мая. Все самолеты должны были вылететь из Пулково еще ночью, следует из информации на онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Перелеты выполняет авиакомпания Turkish Airlines. Не вылетели самолеты в Стамбул (запланированное время рейса 1:05 по московскому времени) и в Анталью (1:05, 1:40, 1:45, 2:20).

Помимо этого, отменены рейсы других авиакомпаний по маршрутам из Петербурга в Энфида-Хаммамет (Тунис), Ош (Киргизия) и Ургенч (Узбекистан).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пассажирка рейса Калининград – Петербург открыла аварийный люк самолета «просто так».

Татьяна Титаева