Волонтерский штаб в Ленобласти с гуманитарной помощью намеренно подожгли

В Подпорожье подожгли волонтерский штаб, в результате чего была уничтожена гуманитарная помощь и имущество организации. Полиция задержала предполагаемого преступника, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Заявление о происшествии поступило правоохранителям 24 мая. Специалисты выяснили, что кто-то специально поджег здание, в результате чего был нанесен материальный ущерб.

«Огонь повредил собранное волонтерами обмундирование для военных, посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области, закупленную технику»,— уточнили в пресс-службе администрации региона.

Полиция Ленобласти по подозрению в совершении преступления остановила 40-летнего местного жителя. Его доставили в следственные органы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге до 23 июля отправил в СИЗО обвиняемую в поджоге отдела полиции в Василеостровском районе.

Татьяна Титаева