Полиция пресекла сходки дрифтеров у «МЕГА Дыбенко» и «Газпром Арены»

Стритрейсерам не удалось собраться на парковке ТРЦ «МЕГА Дыбенко» из-за визита полиции. Правоохранители также разогнали сходку у стадиона «Газпром Арена», сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Сотрудники ведомства перед выходными получили информацию о запланированных «дрифт-сессиях». Сходка в Кудрово не набрала заявленного количества водителей и была прервана дорожной полицией на этапе сбора участников. На второй локации стритрейсеры все же успели устроить заезд.

Им не помешали ни дождь, ни ветер. Несколько десятков человек наблюдали за дрифтом у «Газпром Арены». В условиях неблагоприятных погодных условий не удалось избежать аварии: на площадке столкнулись Mercedes и BMW, никто не пострадал.

Полиция на месте проверила ВИН-номера машин. Из-за подозрений в их перебивке правоохранители изъяли и направили на спецстоянку четыре автомобиля. Если это подтвердится, владельцам грозит уголовная ответственность по ст. 326 УК РФ.

В медучреждение для освидетельствования на состояние опьянения забрали 11 человек. Отказавшихся от теста привлекли к ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на улице Потапова из-за визита полиции сорвалась сходка стритрейсеров.

Татьяна Титаева