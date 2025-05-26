Аполитичность не смягчает состав

В Ленинградской области силовики задержали предполагаемого поджигателя волонтерского штаба в Подпорожье, где хранилась гуманитарная помощь для бойцов СВО, а также одежда для детей из Курской области. В сгоревшем складе, помимо вещей, были медикаменты и оборудование для связи. Подозреваемым оказался местный житель, который ранее не был замечен в политактивизме. Теперь же ему вменяют терроризм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ее коллеги задержали подозреваемого в поджоге волонтерского штаба «Мы вместе», расположенного в Подпорожье. Им оказался уроженец этих мест Денис Фаликов, который занимался в городе ремонтом компьютеров. Информацию подтвердили «Ъ-СПб» в правоохранительных органах. «В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий мои коллеги вышли на след предполагаемого поджигателя, им оказался 40-летний местный житель. Сотрудниками полиции злоумышленник задержан и доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение»,— рассказала госпожа Волк.

Операция по поимке вероятного поджигателя проводилась при поддержке УФСБ по Санкт-Петербургу. Прибывшие на место правоохранители установили, что в результате ЧП не только была уничтожена гумпомощь, но и пострадало имущество волонтерского центра: там была оборудована швейная мастерская и вязались маскировочные сети, туда же свозились посылки со всего района.

Так, в результате возгорания выгорела полностью подготовленная партия груза, где, в том числе, были детская одежда, обувь, ранцы и игрушки для Курской области.

Инцидент произошел ночью 24 мая. Волонтерский центр располагался в здании старого автовокзала. Злоумышленник, по данным следствия, взломал дверь и незаконно проник внутрь: осмотрев содержимое, он залил комнату жидкостью для розжига и чиркнул зажигалкой. В «Мы вместе» рассказали, что в помещении хранились вещи и средства гигиены для бойцов СВО, медикаменты, а также оборудование для связи стоимостью около 400 тыс. рублей.

По словам члена Общественной палаты Ленобласти Татьяны Догадиной, возглавляющей пострадавшую организацию, общая сумма ущерба пока неизвестна: гумпомощь приобреталось, в том числе за счет предпринимателей, а не только с помощью сборов. Партия должна была отправиться 29 мая. Общественница подчеркнула, что многое все же удалось сохранить. В штабе пообещали, что как можно скорее организуют новую помощь.

Волонтер Марина Локтионова отметила, что гуманитарку для мирных граждан приграничья они собирали несколько месяцев специально к летнему сезону. Она добавила, что участие в этом принимали тысячи людей из двух районов: Подпорожского и Лодейнопольского. «Очень обидно, что было приготовлено много вещей для детей и подростков»,— написала она в соцсетях.

Перед пожаром в помещении задержанный подпорожец попал на камеры видеонаблюдения. Неизвестно, была ли связана его атака с политикой и есть ли у него вообще какие-то радикальные взгляды.

Управление Следственного комитета России по региону предъявило Денису Фаликову обвинение в совершении террористического акта, повлекшего значительный имущественный ущерб (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК). Следствие будет ходатайствовать о помещении фигуранта в СИЗО.

В волонтерском центре говорят, что в последние месяцы в адрес добровольцев участились угрозы в сети с требованиями прекратить деятельность. Пострадавший штаб был под замком и там велся учет посещаемости, заверила руководитель.

Андрей Кучеров