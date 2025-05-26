Главный корпус РАНХиГС на Васильевском острове отремонтируют за 3,8 млрд рублей

В Петербурге объявили конкурс на выполнение работ по реконструкции учебно-административного корпуса Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС. Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 3,8 млрд рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на информацию с сайта госзакупок.

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Согласно техзаданию, работы по адресу: 3-я линия В.О., дом 30-32 необходимо будет выполнить «в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию объекта». Подрядчик должен завершить их в срок до четырех лет после заключения контракта.

Заявки на конкурс принимаются до 11 июня 2025 года. Подведение итогов запланировано на 17 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на проект реконструкции петербургского крематория выделят более 206 млн рублей.

Андрей Цедрик