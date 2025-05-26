Задержанному за поджог волонтерского штаба в Подпорожье вменяют теракт

Задержанному за поджог здания волонтерского штаба в Подпорожье предъявлено обвинение в совершении террористического акта, повлекшего значительный имущественный ущерб (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал администрации Ленинградской области Фото: Telegram-канал администрации Ленинградской области

По предварительной версии, 40-летний мужчина ночью 24 мая сломал замок на входной двери здания штаба, после чего поджег постройку вместе с хранившейся там гуманитарной помощью. Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«При оперативном сопровождении УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также регионального управления МВД России проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления»,— сообщили в управлении.

Дарья Астанина