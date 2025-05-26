Из Пулково организовали два дополнительных рейса в Анталью после ночных задержек

В понедельник, 26 мая, авиакомпания Turkish Airlines осуществила два дополнительных рейса по маршруту Санкт-Петербург — Анталья после нескольких ночных задержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», части пассажиров были предложены вылеты на ближайшие даты.

В настоящий момент авиакомпания и сотрудники петербургского аэропорта оказывают путешественникам необходимую информационную поддержку. По состоянию на вечер этого дня рейсы из Пулково авиаперевозчик выполняет по расписанию, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сразу пять рейсов в города Турции из Санкт-Петербурга отменили 26 мая. Все самолеты должны были вылететь из Пулково минувшей ночью.

Андрей Цедрик