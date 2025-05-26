Два врио глав Приморского и Калининского районов официально вступили в должность

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил новых глав администраций Приморского и Калининского районов. Об этом градоначальник объявил 26 мая на совещании с членами городского правительства, передает пресс-служба Смольного.

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Должность главы администрации Приморского района занял Богдан Заставный. До этого назначения он исполнял те же обязанности в статусе врио.

Главой Калининского района Петербурга официально стал Михаил Асташкевич. Ранее он также занимал пост временно исполняющего обязанности главы местной администрации.

Дарья Астанина