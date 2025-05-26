Смольный утвердил продление Горского шоссе до Садовой улицы в поселке Песочный

Горское шоссе продлят почти на 3 километра — от улицы Добрая Горка в поселке Левашово до Садовой улицы в поселке Песочный. Проект планировки и межевания территории утвердили во время совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства, сообщили в Смольном.

Новый участок магистрали будет пролегать вдоль территории Курортного и Выборгского районов города. Помимо шоссе на четыре полосы предполагается строительство тротуаров, остановок общественного транспорта, велодорожки, а также путепровода через ж/д пути Выборгского направления. Проект будет реализовываться за счет городского бюджета (в рамках государственной программы по развитию транспортной системы Петербурга).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проект планировки территории для дублера Приморского шоссе подготовят до 2026 года.

Дарья Астанина