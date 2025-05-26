Министр горнодобывающей промышленности Сьерра-Леоне прибудет на ПМЭФ-2025

Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай прибудет с большой делегацией на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Также в составе делегации мероприятие посетит замглавы МИДа африканского государства (Франсесс Пиаджи Алгали,— прим. ред), сообщил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в РФ Мохамед Йонгаво.

«Замглавы МИД и министр горнодобывающей промышленности с большой делегацией»,— сказал господин Йонгаво, отвечая на соответствующий вопрос информагентства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что делегация Саудовской Аравии примет участие в ПМЭФ-2025.

Дарья Астанина