Город цветущих часов

Главный часовой парад в мире — выставка Watches & Wonders в Женеве в апреле 2025 года собрала более 55 тыс. посетителей, включая 1,6 тыс. журналистов и 6 тыс. ритейлеров. Все они бродили по необъятным залам женевского Palexpo и, как год назад и двадцать лет назад, рвали часы друг у друга из рук, нисколько не обращая внимания на угрозу Дональда Трампа обложить их продукцию 31-процентной пошлиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павильон A. Lange & Söhne с главной новинкой марки: Répétition Minutes Perpétuelle

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Павильон A. Lange & Söhne с главной новинкой марки: Répétition Minutes Perpétuelle

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Что это обещает для европейских клиентов, к которым мы, как ни выступай, все равно относимся? С плохой стороны — повышение цен по всему миру, хоть и не на треть. С хорошей — большее предложение за счет того, что меньше редких часов уплывет за океан.

60 часовых марок, участвовавших в выставке, продемонстрировали немало завидных моделей — сезон охоты на них открыт. Вокруг главных брендов в Женеве расцвели полагающиеся сто других цветов. Многие часовые марки не только Европы, но и Японии и России сочли необходимым показать в городе свои новинки. В конце концов, раз устроители приглашают на некогда закрытый для любопытствующих салон горожан, значит, им придется терпеть и так называемых пиратов, приходящих на готовенькое, следующих расписанию W&W, но не участвующих в его организации.

Новостей в Женеве было неописуемо много: тут и смена руководства во многих крупных брендах, и подоспевшие часовые юбилеи, которых ждали, к которым готовились, но которые выпали в результате на год войны — холодной, горячей и торговой. Важная новость в часовом мире: Rolex представил новую линейку Land-Dweller, замкнув наконец-то свою триаду Sea-Sky-Land. Новинка с новым калибром 7135 и корпусом в стиле 1970-х, но с современным исполнением вызвала ажиотаж, особенно благодаря рекламе на запястье Роджера Федерера.

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Vacheron Constantin, официально самая древняя из ныне живущих швейцарских мануфактур, отмечала 270-летие уникальными часами Solaria Ultra Grande Complication: 1521 деталь, 41 усложнение, 13 патентов и только в одном экземпляре. Другие юбилейные модели, в том числе Traditionnelle Tourbillon Quantieme Perpetuel, все-таки можно добыть, если поторопиться. Cartier к 160-летию завели новые «танки», особенно Tank a Guichets с мануфактурным механизмом, где время прячется за амбразурами, а также новую золотую «пантеру» Panthere de Cartier и Cartier Tressage — комбинацию часов и ювелирного браслета.

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Zenith к своему 160-летию возродил легендарный калибр 135, ставивший рекорд за рекордом в 1960-х, и выпустил коллекционные часы G.F.J. в платиновом корпусе с синим циферблатом. Hublot отпраздновала юбилей своей самой известной линии Big Bang, создавшей 20 лет назад часовую моду на фьюжен, новыми моделями в корпусах из цветного сапфирового стекла с мануфактурными механизмами. Ulysse Nardin сделал сверхпрочные и невесомые (52 грамма) часы для ныряльщиков в прозрачном корпусе Ulysse Nardin Diver AIR, снова показав, что, несмотря на приближающееся 180-летие, это одна из самых современных мануфактур.

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Часовщики Parmigiani Fleurier привезли из своей деревушки Флерье несколько новинок выдающегося вкуса и качества. На сей раз это вечный календарь Toric Quantieme Perpetuel с золотым или голубым циферблатами в духе любезного марке «упрощения усложнений». Chanel вместо la vie en Rose воспевает «жизнь в голубом»: новые J12 предстали в меняющей на свету цвет матовой голубой керамике. Chopard вернулся к своей коллекции Heure du Diamant, добавив этим миниатюрным ювелирным часам новый мануфактурный механизм и особую бриллиантовую оправу, подчеркивающую прозрачность камня.

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Van Cleef & Arpels, уже десятилетие как осваивающий язык часовых автоматов, продолжил свою сагу о «мосте влюбленных» новым эпизодом Lady Arpels Bal des Amoureux Automate, где героям позволили покружиться в вальсе. Hermes возродил свою поэтическую модель Temps Suspendu, где время замирает по желанию владельца, поместив механизм в самый современный из своих новых корпусов Cut. С десятым мировым рекордом выступили часовщики Bvlgari, создав самый тонкий в мире «летящий» турбийон в часах Octo Finissimo Ultra Tourbillon высотой всего 1,85 мм. Их женская модель Serpenti Aeterna вернулась к образу условной, но от того не менее драгоценной змейки. Новый, обретающий популярность бренд Norqain выпустил новые версии Independence Skeleton Chrono 42 мм из титана Grade 5 в пурпурных и зеленых цветах с собственным калибром Norqain 8K с функцией flyback.

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Многолетнее присутствие на всех важных событиях в Женеве российской «Ракеты» продолжает приносить плоды международного сотрудничества — марка выпустила Space Launcher с циферблатом из зеленого авантюрина вместе с партнерами из Саудовской Аравии. Очень красивые часы, объединяющие Запад и Восток, синтез культур и технологий. У Франсуа-Поля Журна в коллекции LineSport появилась модель F.P.Journe Chronometre Furtif в корпусе из карбида вольфрама и тантала. Черный эмалевый циферблат сделан так, что время можно увидеть лишь под определенным углом. Часы оснащены индикацией фаз Луны и запаса хода в 56 часов.

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Создатели Urwerk Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай выпустили свою знаковую модель в очень красивом корпусе с рельефом чешуи динозавра: UR-101 T-Rex в бронзе выйдет ограниченным тиражом — лучше поспешить. Компания De Bethune успешно развивает свой однокнопочный хронограф DB25 Chronographe Monopoussoir — усложнение, которое имеет особое значение для Дени Флажоле, основателя и главного часовщика марки (интервью с ним — на стр. 12): это четвертый и, возможно, самый элегантный хронограф в двадцатитрехлетней истории марки.

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Алексей Тарханов