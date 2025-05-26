Песков: продолжение обменов пленными с Украиной зависит от хода переговоров

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что продолжение обменов военнопленными с Украиной зависит от дальнейших переговоров по урегулированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Будет зависеть от итогов переговоров. Конечно»,— сказал представитель Кремля журналистам. Так он ответил на вопрос о том, продолжат ли стороны обмениваться военнопленными.

25 мая завершился самый крупный обмен военнопленными с начала боевых действий между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». Он длился три дня, а договоренность о его проведении была достигнута на прямых переговорах сторон в Стамбуле 16 мая. Москва и Киев договорились продолжать контакты.

Лусине Баласян