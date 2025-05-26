В хорошей московской фарме

Пермская фармкомпания «Медисорб» стала основным владельцем московской научно-исследовательской лаборатории «Кинетик-фарм», основанной бывшим гендиректором «Технологии лекарств» Дмитрием Шоболовым. Сумма сделки не раскрывается. «Медисорб» собирается использовать актив при разработке и производстве дженериков, в частности в сфере сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и диабета. Эксперты называют приобретение «Медисорба» логичным шагом, который позволит региональному игроку выйти на новый уровень в области разработок и получить доступ к московской научной школе, к компетенциям и персоналу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Долгановский Фото: Константин Долгановский

Структура пермской фармацевтической компании АО «Медисорб групп» получила 80% долей в уставном капитале московской исследовательской организации «Кинетик-фарм». Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», переход долей к головной компании «Медисорба» состоялся 16 мая. ООО «Кинетик-фарм» зарегистрировано в городе Солнечногорске Московской области. Еще 16% числятся за Дмитрием Шоболовым, гендиректором предприятия, и 4% — за Тамарой Балаянц. Ранее компанию контролировали господин Шоболов (80%) и госпожа Балаянц (20%).

«Кинетик-фарм» ведет деятельность в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Правопредшественником предприятия было ООО «Гармоникс», созданное в 2019 году в Москве. Это общество вело аналогичную деятельность. Известно, что ранее «Кинетик-фарм» было лицензиатом гинекологического препарата «Вапигель» и других лекарств в этой области.

Дмитрий Шоболов также учредитель столичного ООО «Крино» в сфере научных исследований и разработок в области биотехнологии. По данным «Ведомостей», господин Шоболов окончил фармацевтический факультет Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Работал в компаниях Lek d. d., SmithKline Beecham, Zeneca, «Биокад» (производство, R & D), «Биотек», «Отечественные лекарства» (R & D), был гендиректором компании «Технология лекарств» (научные исследования и разработки в области естественных точных наук, ГК «Химрар»).

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. Это всем известные цитрамон, анальгин, парацетамол, ибупрофен и другие. Помимо анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании более 500 человек. С 2020 года глава «Медисорб Групп» — Юрий Фотеев. АО «Медисорб», занимающееся собственно производством лекарств, управляется «МС Групп», владельцы АО не раскрываются. В конце 2024 года головную структуру «Медисорба» покинула кипрская Medisorb Holding LTD. Доли перешли бывшему руководителю предприятия Владимиру Фотееву и компании, зарегистрированной в дружественной юрисдикции (ОАЭ).

Связаться с Дмитрием Шоболовым по известному номеру телефона не удалось.

Гендиректор «Медисорба» Юрий Фотеев пояснил «Ъ-Прикамье», что «Кинетик-фарм», в котором пермская компания получила основную долю, занимается разработкой лекарственных препаратов на основе химически синтезированных молекул и ограничений по терапевтическим областям в работе организации нет. «Инвестиции в научно-исследовательскую лабораторию „Кинетик-фарм“ — часть реализации долгосрочной стратегии по разработке и производству высококачественных отечественных дженериков в социально значимых областях медицины»,— подчеркнул господин Фотеев. Сумму сделки он не уточнил.

Цель сделки — усилить R & D-потенциал компании «Медисорб» (R & D, Research and Development — исследования и разработки), что позволит компании расширять портфель разработок на 10 препаратов ежегодно. В фокусе внимания пермского фармпроизводителя — дженерики с инновационной составляющей для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологии, уточнил гендиректор «Медисорба». Теперь пермский холдинг планирует инвестировать в развитие научно-технической базы приобретенного актива. Это усилит одно из ключевых направлений его работы — НИОКР (научно-исследовательские и конструкторские работы) — для разработки не просто копий препаратов (дженериков), а новых лекарств с инновационной составляющей, добавил глава «Медисорба».

По словам ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, российский фармрынок демонстрирует устойчивый рост, особенно в части разработки и производства дженериков, что критически важно в условиях импортозамещения. «Появление сильных игроков в регионах, таких как пермский „Медисорб“, говорит о формировании устойчивой научно-производственной базы вне столичного центра. Такие компании не просто копируют препараты, а создают собственные R & D-направления, лаборатории, запускают инновационные проекты»,— подчеркнул Игорь Расторгуев. Приобретение «Медисорбом» компании «Кинетик-фарм» он назвал логичным и стратегически выверенным шагом, который позволит пермскому игроку выйти на новый уровень в области научных разработок и получить доступ к московской научной школе, к компетенциям и персоналу, какие «сложно быстро вырастить с нуля в регионе».

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что российский фармацевтический рынок в последние годы активно развивается, особенно в сегменте дженериков. Региональные фармкомпании получают больше возможностей для расширения, в том числе за счет сотрудничества с научными лабораториями. Приобретение «Медисорб групп» контрольного пакета в «Кинетик-фарм» директор по стратегии «Финам» назвал важным шагом к созданию собственной исследовательской базы для разработки новых препаратов. Заявленные цели сделки являются реальными при условии стабильности в экономике, достаточных инвестициях и грамотном управлении. «Успех будет зависеть от того, насколько эффективно „Медисорб“ сможет интегрировать научную часть в свою производственную структуру и выстроить процесс вывода новых препаратов на рынок. В целом компания делает стратегически верный ход, соответствующий текущим трендам развития российской фармацевтики»,— обратил внимание господин Кабаков.

Евгения Ахмедова