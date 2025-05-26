Малик Гайсин пробудет под домашним арестом до 11 августа по решению суда

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест экс-депутату Госдумы Малику Гайсину до 11 августа 2025 года, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Органами предварительного следствия Малик Гайсин обвиняется в трех хищениях чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Адвокат обвиняемого подавал апелляционную жалобу и просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий или подписку о невыезде, но суд оставил меру в виде домашнего ареста.

Напомним, в сентября прошлого года суд во второй раз удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Малика Гайсина в доход государства завода «Исеть». Суд установил, что будучи депутатом Госдумы в 1995–1999 годах, он использовал предприятие для личного обогащения, что нарушает антикоррупционное законодательство.

Ленинский райсуд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего депутата по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Кроме того, в производстве суда находится второе уголовно дело бизнесмена по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).