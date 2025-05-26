СКР назвал командиров ВСУ, причастных к обстрелу курского Льгова

Следственный комитет России (СКР) обвинил нескольких офицеров вооруженных сил Украины (ВСУ) в ракетном обстреле Льгова в Курской области. По данным российских следователей, к преступлению причастны командир 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ Ростислав Карпуша и подчиненные ему командиры дивизионов Вадим Смирнов и Владимир Керсан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командир 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ Ростислав Карпуша

Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации Командир 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ Ростислав Карпуша

Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации

Согласно пресс-релизу СКР, ВСУ под командованием Карпуши, Смирнова и Керсана ударили по объектам гражданской инфраструктуры Льгова с использованием трех ракет РСЗО Himars. Российские следователи также считают Карпушу причастным к ракетному удару по зданию школы-интерната в курском городе Суджа 1 февраля.

Атака на Льгов была совершена 22 мая. В результате пострадали 16 мирных жителей, были ранены двое детей 13 и 16 лет. Получили повреждения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также более 20 машин. По факту атаки было возбуждено уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).