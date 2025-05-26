В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

В Ярославской области временно ограничена работа мобильного интернета из-за угрозы атак украинских беспилотных летательных аппаратов. Такое решение приняли власти региона в связи с ситуацией, возникшей 26 мая, когда у Ярославля был сбит беспилотник вооруженных сил Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили «Интерфаксу» в правительстве области, ограничения введены с целью повысить безопасность в регионе на фоне возможных новых атак дронов. Накануне у аэропорта Туношна также были введены ограничения на полеты — воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

По данным Минобороны, в ночь на 26 мая было сбито 96 украинских БПЛА. Над Брянской областью сбили 31 аппарат, над Белгородской — 16, над Курской — 11, над Татарстаном — один. В общей сложности за прошедшие сутки над российскими регионами было сбито 148 украинских дронов.