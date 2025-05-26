Turkish Airlines отменила рейсы из Петербурга

Авиакомпания Turkish Airlines отменила пять рейсов из Санкт-Петербурга в Турцию, запланированных на ночь 26 мая, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково. Также отменены восемь рейсов «Аэрофлота» в Москву, запланированные на сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Четыре рейса Turkish Airlines были в Анталью и один в Стамбул.В Анталье утром 26 мая отменили рейс в Петербург, запланированный на 07:55 мск, но другой рейс, в 08:30 мск, вылетел по расписанию. Причины отмен не уточняются, но в пресс-службе Пулково отметили, что некоторые полеты были отменены по решению Turkish Airlines.

Пассажиры отмененных рейсов получили помощь от авиакомпании. Им предоставили гостиницы и переоформили билеты на другие рейсы. Пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила, что все необходимые меры для комфорта пассажиров были приняты.

Вечером 25 мая Пулково работал как запасной аэродром для самолетов, направляющихся в московские аэропорты. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 12 беспилотных летательных аппаратов на подлете к городу. Ограничения в московских аэропортах были сняты в 22:18 мск того же дня.