Поэтические чтения

Новая коллекция ювелирного дома Cluev «Золотой век» посвящена отечественной прозе, поэзии и сказкам. О героях произведений XIX–XX века рассказывает каждое украшение этой коллекции. Первой литературные драгоценности примерила Светлана Ходченкова — актриса и продюсер, а с этого года еще и амбассадор ювелирного дома Cluev.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На Светлане Ходченковой колье из белого золота с изумрудом (5,32 карата) и бриллиантами и кольцо «Вслед за Солнцем» из белого золота с турмалином (10,65 карата), сапфирами и бриллиантами Фото: Cluev Кольцо «Ее дыхание» из белого золота с сапфирами (общим весом 5,18 карата) и бриллиантами Фото: Cluev Кольцо «Маскарад» из розового золота со шпинелями (общим весом 7,74 карата) и бриллиантами Фото: Cluev Следующая фотография 1 / 3 На Светлане Ходченковой колье из белого золота с изумрудом (5,32 карата) и бриллиантами и кольцо «Вслед за Солнцем» из белого золота с турмалином (10,65 карата), сапфирами и бриллиантами Фото: Cluev Кольцо «Ее дыхание» из белого золота с сапфирами (общим весом 5,18 карата) и бриллиантами Фото: Cluev Кольцо «Маскарад» из розового золота со шпинелями (общим весом 7,74 карата) и бриллиантами Фото: Cluev

Основу коллекции «Золотой век» составили коктейльные кольца. Турмалин параиба огранки «кушон» стал главным героем кольца «Чайка». Его прозрачный бирюзовый оттенок призван напоминать не только о морских волнах, но и о мечтах героев одноименной пьесы Чехова. Как и в другой пьесе Чехова, в кольце «Вишневый сад» сосуществуют две стихии: за красоту прошлого отвечает насыщенно-вишневый турмалин (15,14 карата), за неотвратимость перемен — шесть жизнеутверждающе зеленых турмалинов (общим весом 2,28 карата). Турмалин (10,65 карата) в кольце «Вслед за Солнцем», посвященном роману Тургенева «Дым», стал символом следования за мечтой, как за Солнцем.

Целая серия колец названа в честь главных героинь знаменитых русских пьес, повестей и романов. Кольцо «Женечка» с ярко-красным турмалином (3,7 карата), заключенным в основу из белого золота с эмалевым покрытием розового и оранжевого цветов, посвящено стройной брюнетке с красивыми карими глазами из повести Куприна «Яма». А нежно-розовый морганит (9,47 карата) в окружении 12 бриллиантов и 28 сапфиров в кольце «Актриса» расскажет о молодой актрисе Александре Негиной из комедии Островского «Таланты и поклонники». Алый цвет овального граната (7,47 карата) в кольце «Настасья Филипповна» притягивает взгляд, словно героиня романа Достоевского «Идиот». А два оранжевых сапфира по бокам напомнят о ее роковых решениях. Чувственный малиновый цвет шпинели в кольце «Мастер и Маргарита» — посвящение булгаковской Маргарите. Темная шпинель (2,7 карата) в кольце «Фрейлейн Аннэт» — изящной 17-летней барышне с огромными блестящими черными глазами, героине повести Тургенева «Ася». А зеленый турмалин (14,59 карата) и шесть светло-фиолетовых сапфиров — Наташе Ростовой, кольцо носит ее имя. В паре с кольцом — серьги с таким же сочетанием драгоценных камней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо «Вишневый сад» из белого золота с розовым турмалином (15,14 карата), зелеными турмалинами и бриллиантами Фото: Cluev Кольцо «Актриса» из красного золота с морганитом (9,47 карата), сапфирами и бриллиантами Фото: Cluev Кольцо «Письмо к Татьяне» из белого золота с зеленым аметистом (8,78 карата), фиолетовым аметистом (8,67 карата) и бриллиантами Фото: Cluev Следующая фотография 1 / 3 Кольцо «Вишневый сад» из белого золота с розовым турмалином (15,14 карата), зелеными турмалинами и бриллиантами Фото: Cluev Кольцо «Актриса» из красного золота с морганитом (9,47 карата), сапфирами и бриллиантами Фото: Cluev Кольцо «Письмо к Татьяне» из белого золота с зеленым аметистом (8,78 карата), фиолетовым аметистом (8,67 карата) и бриллиантами Фото: Cluev

В кольце «Письмо к Татьяне» нежно-зеленый аметист (8,78 карата) расскажет о Татьяне, а насыщенно-фиолетовый (8,67 карата) — об Онегине. Двум встретившимся сердцам из рассказа Чехова «Дама с собачкой» посвящено кольцо «Ее дыхание» с двумя сапфирами сердцевидной огранки (общим весом 5,18 карата). Серьги же с морганитами и опалами «Княжна Мери» символизируют образы княжны Мери Лиговской и ее сестры Веры из «Героя нашего времени» Лермонтова. А самое крупное колье коллекции, созданное из разноцветных сапфиров, рассказывает о сказочной Жар-птице.

Екатерина Зиборова