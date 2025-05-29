Глава и идеолог итальянской компании Montegrappa Джузеппе Аквила рассказал о новой лимитированной коллекции, созданной специально для России, о том, почему особенно важно писать от руки, а также о знаменитых инвесторах бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джузеппе Аквила, глава и идеолог итальянской компании Montegrappa

Фото: Courtesy of Montegrappa Джузеппе Аквила, глава и идеолог итальянской компании Montegrappa

Фото: Courtesy of Montegrappa

— Вы трудитесь в бизнесе по созданию первоклассных пишущих инструментов с 1998 года. Какие периоды этот бизнес пережил за тридцать лет и как вы видите его эволюцию?

— Мы пережили и подъемы, и падения, девять лет из истории бренда Montergappa даже принадлежала Richemont Group, но мы сумели вернуть себе семейное дело. Многие люди теперь считают пишущие инструменты ненужным предметом. Но я уверен, что сегодня ручки необходимы даже больше, чем раньше. Они способны противостоять полной дигитализации и дают нам возможность побыть наедине со своими мыслями.

— Как выглядел ваш семейный бизнес до вас и как изменился с вашим приходом?

— Отец с раннего детства брал меня с собой на фабрику, где я наблюдал за процессом производства ручек. Со временем я занял место управляющего компанией и настоял на том, чтобы переориентировать производство в сторону luxury-бизнеса. Мы стали создавать дорогие, лимитированные серии, работать над дизайном, осваивать новые ремесла. И сегодня мы вторая в мире компания по производству пишущих инструментов после Montblanc. Но у нас не индустриальный, а художественный подход.

— Самая первая ограниченная серия ручек была посвящена легендарному гонщику Айртону Сенне?

— Одна из первых. Но славу нам принес пишущий инструмент под названием Dragon — в 1995 году он стал самым дорогим объектом такого рода в мире. В Италии на всех встречах высшего уровня члены правительства стали писать только Montegrappa. Мы создавали ручки для многих влиятельных людей — от короля Карла III и султана Омана до королевы Таиланда и нескольких римских пап.

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— Как вы решились продать столь успешную компанию Richemont Group и как выкупили ее обратно?

— Они начали нас обхаживать с предложениями сразу после успеха Dragon. Через пять лет мы решили принять их условия, потому что мои братья-акционеры не желали заниматься семейным бизнесом. Но в 2007–2008 годах глава группы Норберт Платт предложил мне выкупить бренд обратно — годовой оборот меньше $100 млн в год был невыгоден группе. Компанию мы приобрели на пару с отцом, через какое-то время один из моих братьев стал инвестором, а затем к нему присоединились и другие инвесторы, среди них были гонщик Жан Алези и актер Сильвестр Сталлоне.

— Как рождаются темы коллекций Montegrappa и коллаборации с крупными мировыми компаниями?

— Как правило, идея исходит от меня, но и наши шесть дизайнеров вкладывают в объекты собственные знания. Творческие союзы мы стали заключать 20 лет назад, чтобы расширить аудиторию, рассказать о существовании тематических luxury-ручек. Многим состоятельным, увлеченным коллекционированием людям даже в голову не приходило, что есть такой предмет.

— Почему новая лимитированная серия, созданная специально для магазинов вашего партнера в России, компании Mercury, посвящена дикой природе?

— Нам важно понимать потребности и вкусы локального рынка. А тема охоты на дикого зверя — но только разрешенная официально! — очень популярна в России, поэтому именно она и отражена в Wildlife.

— Как компания культивирует культуру письма?

— Я много лет наблюдаю, как люди на вершине успеха пишут от руки — документы, мемуары — и часто перьевой ручкой. И верю в то, что пишущие инструменты напрямую связаны с цивилизацией и интеллектом человека. Научно доказано, когда мы перестаем писать от руки, определенная часть нашего мозга перестает работать. С 2013 года мы сотрудничаем с известным американским неврологом Ричардом Рестаком, который написал несколько книг о том, как работает человеческий мозг. По нашей просьбе он составил брошюру о том, как письмо от руки влияет на нейронные связи: тренирует моторику и память.

— Последние годы под именем Montegrappa выпускаются еще и кожаные аксессуары.

— Это необходимый шаг, когда открываешь новые бутики по всему миру — их нужно заполнять чем-то помимо ручек. Мы стали создавать запонки, кожаные аксессуары и кашемир в нашем стиле. Все эти предметы изготовлены в том же регионе, откуда мы родом, и это luxury-продукты высокого уровня.

Беседовала Юлия Савельева