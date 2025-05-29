Дизайн на все времена

Каждый год ювелирные дома стараются заполучить лучшие драгоценные камни и удивить своих клиентов новыми произведениями. Однако иногда поклонникам того или иного бренда хочется чего-то знакомого: дизайна, которым они восхищались годами, стиля, проверенного временем, украшений, которые сохранят свою ценность на века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива

Поэтому старинные ювелирные дома стремятся не только удивлять новизной, но и перевыпускают свои классические коллекции. Для преданных коллекционеров это возможность заполучить обновленные версии любимых драгоценностей. Для новых клиентов — ворота в мир высокого ювелирного искусства, путь к другим, не всегда столь же узнаваемым украшениям.

В другой ситуации находятся молодые бренды. Они только начинают создавать собственные традиции и собирать архив, поэтому ставку часто делают на классический дизайн с солидными драгоценными камнями. Так поступает большая часть российских ювелирных брендов. Они тщательно выстраивают сторителлинг вокруг своих изделий, стараясь найти взаимосвязь с богатым историческим прошлым или культурным настоящим страны. В ход идут совместные проекты с культурными институциями и кинофестивалями, посвящения коллекций литературным героиням или творчеству ювелиров дореволюционных времен. Со временем эти украшения станут классикой. По мере того как бренд будет набирать популярность, все больше и больше клиентов будет к ней обращаться. Покупатели предметов роскоши ценят историю, качество и неподвластность времени не только драгоценных камней, но и самих украшений. Ведь дизайн никто не отменял.