В апреле объем выданной ипотеки в Башкирии сократился более чем на 41%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных ипотечных кредитов в апреле этого года в Башкирии сократилось на 41,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в прошлом месяце в республике было оформлено 2,47 тыс. ипотечных кредитов, тогда как в апреле прошлого года — 4,24 тыс.

В целом в стране падение объемов ипотечного кредитования составило 42,7% — со 113,8 тыс. в апреле 2024 года до 65,2 тыс. договоров.

Наибольшее число ипотечных кредитов в регионах России в апреле 2025 года было выдано в Москве (5,63 тыс.), Московской области (4,07 тыс.), Санкт-Петербурге (2,91 тыс.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (2,68 тыс.) и Свердловской (2,47 тыс.) областях.

При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи ипотеки была зафиксирована в Удмуртии (-51,9%), Ставропольском (-51,3%), Алтайском (-49,4%) и Краснодарском (-48,5%) краях, а также в Воронежской области (-47,9%).

Олег Вахитов