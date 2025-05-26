Экс-глава Белорецкого района стал инструктором для туристов

Бывший глава Белорецкого района Андрей Иванюта стал инструктором-проводником. Об этом он сообщил во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Белорецкого района Андрей Иванюта

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Бывший глава Белорецкого района Андрей Иванюта

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Господин Иванюта отметил, что сдал теоретические экзамены в Федерации спортивного туризма, а затем прошел практику на водных и пеших маршрутах. «Было непросто, но безумно интересно! Вспомнил старые навыки, подтянул знания и теперь готов вести группы официально,— написал экс-глава района. — Будем показывать красоту природы, учить безопасным походам и создавать крутые впечатления вместе с вами!».

Андрей Иванюта возглавил администрацию Белорецкого района в 2020 году, в октябре 2024 года местные депутаты переизбрали его на новый срок, но в декабре он подал в отставку. Официальная причина ухода в должности не сообщалась.

Олег Вахитов