Экс-глава Белорецкого района стал инструктором для туристов
Бывший глава Белорецкого района Андрей Иванюта стал инструктором-проводником. Об этом он сообщил во «Вконтакте».
Бывший глава Белорецкого района Андрей Иванюта
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Господин Иванюта отметил, что сдал теоретические экзамены в Федерации спортивного туризма, а затем прошел практику на водных и пеших маршрутах. «Было непросто, но безумно интересно! Вспомнил старые навыки, подтянул знания и теперь готов вести группы официально,— написал экс-глава района. — Будем показывать красоту природы, учить безопасным походам и создавать крутые впечатления вместе с вами!».
Андрей Иванюта возглавил администрацию Белорецкого района в 2020 году, в октябре 2024 года местные депутаты переизбрали его на новый срок, но в декабре он подал в отставку. Официальная причина ухода в должности не сообщалась.