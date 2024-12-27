Андрей Иванюта завтра оставит должность главы администрации Белорецкого района

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта уходит в отставку. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил он сам. По словам господина Иванюты, он покидает должность с завтрашнего дня. Причину отставки чиновник не назвал, заметив, что «все перемены к лучшему».

О том, чем займется после отставки, господин Иванюта не сообщил.

В октябре этого года Андрей Иванюта был переизбран на должность главы администрации Белорецкого района. На этой должности он с 2020 года, до этого был депутатом Курултая Башкирии и министром молодежной политики и спорта республики.

Майя Иванова