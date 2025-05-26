Как стало известно «Ъ-Уфа» от информированных источников, задержан директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин. По неофициальным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Яруллин, который является солистом группы «Караван-Сарай», возглавил ГКЗ «Башкортостан» в июне 2019 года.

По данным Kartoteka.ru, Вильдан Яруллин владеет 55% в уставном капитале ООО «Иремельбашресурс». Летом 2024 года компания была оштрафована на 400 тыс. руб. за то, что не рекультивировала земельный участок в Учалинском районе после геологоразведки и добычи россыпного золота.

Олег Вахитов