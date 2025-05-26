Для восстановления Белгородской области потребуется около 157 млрд рублей

В правительстве Белгородской области озвучили предварительную оценку затрат на обеспечение жильем жителей региона, чьи дома разрушены, а также на восстановление, усиление мер безопасности, компенсацию аренды, детского отдыха и поддержку предприятий: она составит не менее 157 млрд руб. Такие данные привел первый заместитель губернатора Белгородской области Илья Пономарев на еженедельном оперативном совещании, которое провел глава региона Вячеслав Гладков.

Илья Пономарев подчеркнул, что в предложениях в госпрограмму предусмотрено три блока: усиление мер безопасности (в том числе разминирование, установка антидроновой сетки и комплексов радиоэлектронной борьбы), восстановление инфраструктуры (в том числе ремонт 1,2 тыс. инфраструктурных объектов и 135 вышек сотовой связи) и соцподдержка жителей (в том числе строительство около 361 тыс. кв. м жилья). На первый блок необходимо направить 4,8 млрд руб., на второй — 51,3 млрд руб., на третий — 33,6 млрд руб.

В частности, 4,4 млрд руб. потребуется для восстановления 3,5 тыс. жилых помещений и мест общего пользования в 265 многоквартирных домах. 11 млрд руб. позволят помочь восстановить 100 образовательных объектов, 63 объекта здравоохранения, 23 спортобъекта, 70 объектов культуры, а также девять объектов соцполитики, 89 общественных пространств, 27 административных зданий и 55 объектов культурного наследия. На компенсацию арендной платы, предоставление средств по соцконтрактам, детский отдых и психологическую реабилитацию потребуется 18,1 млрд руб., на субсидии и прочие экономические меры — 26,1 млрд руб.

Губернатор Вячеслав Гладков также высказал предложение включить в программу восстановление гидротехнических сооружений на приграничных территориях. «Если мы хотим, чтобы люди вернулись, а мы все этого хотим, у нас есть прямое поручение нашего президента, то нужно провести восстановительные работы в полном объеме»,— отметил глава региона.

За счет регионального бюджета Белгородской области с начала спецоперации были проведены восстановительные мероприятия пострадавших объектов общей стоимостью 8,1 млрд руб. Эти средства войдут в «нулевой этап» программы как фактически понесенные расходы, пояснили в правительстве региона.

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Мария Старикова