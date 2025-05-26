31 мая из-за марафона в Уфе перекроют улицы

В Уфе из-за проведения благотворительного забега «Зеленый марафон» 31 мая с 8:00 до 16:00 закроют ряд дорог, сообщили в пресс-службе мэрии. Перекроют улицу Маршала Жукова от Баязита Бикбая до Академика Королева, улицу Академика Королева от Маршала Жукова до Набережной реки Уфы, Набережную реки Уфы от Академика Королева до Паромной улицы и проезд-дублер улицы Маршала Жукова вдоль парка Кашкадан.

Выезды из дворов в зоне перекрытий заблокируют. Во время ограничений изменится схема общественного транспорта.

Венера Хисамова