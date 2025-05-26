В Нижнем Новгороде продолжается работа над выпуском новой «Волги»

АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) продолжает работу над проектом по выпуску нового автомобиля «Волга». При этом детали проекта в компании комментировать «Ъ-Приволжье» отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», год назад на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде модельный ряд нового автомобиля «Волга» представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководству Минпромторга России. Автомобили брендом Volga планировали производить совместно с китайским промышленным партнером на площадке, арендованной у Горьковского автозавода. Тогда производители пообещали до конца 2024 запустить сборку этих автомобилей, а в 2025 году начать их серийный выпуск.

В настоящее время эти планы не реализованы, о производстве новой «Волги» ничего не известно. В Минпромторге РФ не ответили на вопрос «Ъ-Приволжье» о перспективах сборки легкового автомобиля, сообщив лишь, что оказывают автопроизводителям поддержку в соответствии с положениями Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.

Иван Сергеев