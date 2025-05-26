«Битцевский маньяк» Пичушкин подал иск к ФСИН

Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», подал прошение о переводе из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе в исправительное учреждение в Мордовии. Он мотивировал это желанием быть ближе к родственникам, сообщает РЕН ТВ. Однако администрация колонии и ФСИН отклонили его просьбу, после чего Пичушкин подал жалобу на ведомство.

Телеканал не уточняет, в какую именно колонию Мордовии хотел перевестись Пичушкин. В республике находится «Торбеевский централ», одна из семи колоний для пожизненно осужденных. РЕН сообщает, что прошение было подано после признания Пичушкина в начале апреля в 11 новых эпизодах убийств.

Пичушкин с 1992 по 2006 год совершал убийства, большинство которых происходили в Битцевском парке Москвы. Он заявлял, что планировал убить 64 человека, по числу клеток на шахматной доске. В 2007 году его приговорили к пожизненному заключению.