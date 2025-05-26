Россельхознадзор запретил ввозить в Башкирию пчел из Киргизии

Управление Россельхознадзора по Башкирии предотвратило незаконный ввоз в республику 300 пчеломаток из Киргизии. Как сообщила пресс-служба контролирующего ведомства, информация о ввозе насекомых поступила от пограничной и таможенной служб России. Пчел пытались ввезти железнодорожным транспортом в багаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«В связи с незаконным ввозом продукции и отказом получателя возвращать пчеломаток грузоотправителю, территориальным управлением Россельхознадзора принято решение об изъятии и уничтожении запрещенной к ввозу продукции»,— говорится в пресс-релизе.

В мае 2023 года Россельхознадзор временно запретил ввоз пчел из Киргизии. Причиной стали нарушения карантинных мер при импорте насекомых. Также приостанавливался ввоз пчелопакетов из Узбекистана и Казахстана.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Минсельхоз Башкирии предлагал прописать в законе «О пчеловодстве» запрет на ввоз и перемещение по республике больных и (или) зараженных пчелиных семей и пчелиных маток. Как отмечено в пояснении к законопроекту, в республику «активно завозятся пчелы южных пород со стран Азии и южных регионов России». «Часто это делается бесконтрольно и без соблюдения ветеринарных требований. При этом с юга России наступает новая, очень опасная для пчел инфекция — тропилелапсоз, которая способна уничтожить всю пасеку»,— отмечают в минсельхозе.

Наталья Балыкова