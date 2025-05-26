Сочи вошел в топ-5 направлений для длительного отдыха летом

Сочи занял четвертое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха летом. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Первое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха летом заняла Бетта. На курорте Краснодарского края путешественники летом бронируют номера в среднем на 12 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,1 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для продолжительного летнего отдыха заняла Евпатория, в которой путешественники бронируют номера в среднем на 11 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Третье место в топе направлений для длительного летнего отдыха занял курорт Саки, где путешественники резервируют номера в среднем на 10 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,8 тыс. руб.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. Ейск забрал пятое место. В городе-курорте путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,1 тыс. руб.

Седьмое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха летом заняла Анапа. Средняя продолжительность отдыха — девять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5 тыс. руб.

Кучугуры заняли восьмое место. Средняя продолжительность отдыха составляет девять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,7 тыс. руб.

Туапсе занял предпоследнюю строчку рейтинга популярных направлений для длительного летнего отдыха. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,8 тыс. руб.

Мария Удовик