Трамп согласился отложить введение пошлин против ЕС до 9 июля

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился предоставить Евросоюзу отсрочку пошлин до 9 июля после «очень любезного звонка» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«(Фон дер Ляйен — “Ъ”) сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам»,— сказал господин Трамп журналистам в Нью-Джерси. — 9 июля будет тем днем, это была дата, которую она запросила. Можем ли мы перенести ее с 1 июня на 9 июля? Я согласился на это» (цитата по CNN).

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела «хороший разговор» с господином Трампом, отметив, что для для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля.

В конце прошлой недели Дональд Трамп анонсировал введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС с 1 июня. Решение он объяснил тем, что переговоры Вашингтона с Брюсселем зашли в тупик. Он также упомянул «мощные торговые барьеры» и «необоснованные судебные иски» к американским компаниям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Второй фронт торговой войны».