Урсула фон дер Ляйен: для достижения сделки с США требуется время до 9 июля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в соцсети Х, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля.

«Европа готова продвигать переговоры быстро и решительно. Для достижения хорошей сделки нам потребуется время до 9 июля»,— написала госпожа фон дер Ляйен.

В конце прошлой недели Дональд Трамп анонсировал введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС с 1 июня. Решение он объяснил тем, что переговоры Вашингтона с Брюсселем зашли в тупик. Он также упомянул «мощные торговые барьеры» и «необоснованные судебные иски» к американским компаниям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Второй фронт торговой войны».