Металлы не блещут перспективами

Аналитики пересматривают долгосрочные прогнозы стоимости промышленных металлов на фоне вероятного снижения потребления из-за торговых конфликтов. Так, в S&P Global снизили ожидаемый уровень цен на платину, палладий, медь, цинк, никель и алюминий на 2025–2029 годы на 0,3–1,7%, сохранив прогноз роста котировок. Наиболее позитивные тренды аналитики видят на рынках меди, платины и палладия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

S&P Global снизила прогнозный уровень цен на ряд промышленных цветных металлов из-за ожидаемого снижения спроса в условиях торговых ограничений, вызванных повышением пошлин США и ответными действиями других стран, следует из обзора аналитиков.

Так, для платины средние прогнозируемые цены на 2025–2029 годы снижены на 1,4%, для палладия — на 0,3%, для меди — на 0,4%, для цинка — на 1,3%, для никеля — на 0,5%, для алюминия — на 1,7%.

Аналитики по-прежнему ожидают роста котировок. Согласно новым прогнозам S&P Global, в 2025 году стоимость меди будет на уровне $9,45 тыс. за тонну, что на 2% выше средних цен за 2024 год. К 2029 году котировки могут достичь почти $10 тыс. за тонну. Алюминий, по оценкам S&P Global, в 2025 году подешевеет на 1,7% от уровней 2024 года, до $2,55 тыс. за тонну, и начнет дорожать с 2026 года. К 2029 году котировки могут прибавить почти 8%. Цены на никель, как ожидается, в 2025 году снизятся на 10% год к году, до $16,4 тыс. за тонну, и будут планомерно расти с 2026 года. Стоимость платины в S&P Global в 2025 году прогнозируют на уровне $1,01 тыс. за унцию, палладия — $998,5 за унцию. К 2029 году котировки могут вырасти до $1,17 тыс. и $1 тыс. соответственно.

Партнер «S+ Консалтинг» Павел Карпус ожидает, что цены на медь в 2025 году останутся высокими, прежде всего за счет высокого спроса со стороны Китая, роста рынка электромобилей и возобновляемых источников энергии. «Сложно предсказать влияние нерыночных факторов. Тем не менее тарифная война скорее усилит позиции меди»,— говорит он. На рынке алюминия, продолжает эксперт, возможен небольшой рост цен, обусловленный спросом в строительстве и упаковке. На цены никеля, по его словам, положительно влияет рост производства аккумуляторов для электромобилей, но давление может оказать увеличение предложения из Индонезии.

Выше всего вероятность повышения цен на медь, согласен начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев. Он также ждет, что драйверами спроса могут стать возобновляемые источники энергии и электромобили. Кроме того, отмечает аналитик, есть большая вероятность роста цен на алюминий: возможны ограничения поставок из Китая, если страна введет экспортные квоты в свете торговой войны с США.

Снижение цен, по словам эксперта, возможно на цинк и свинец. У цинка достаточно большие запасы и слабый спрос со стороны строительного сектора Китая, а на котировки свинца влияет снижение спроса на аккумуляторы в обычных автомобилях, поясняет господин Абелев.

Хотя директор по аналитике Ингосстрах-банка Василий Кутьин отмечает, что мировой автопром постепенно приспосабливается к работе в условиях тарифной войны, что может поддержать цены на платину и палладий, использующиеся в том числе при производстве катализаторов в двигателях внутреннего сгорания. По его словам, на фоне стабилизации ситуации на авторынке и роста стоимости золота котировки платины и палладия в апреле 2025 года пытались преодолеть уровень в $1 тыс. за тонну. Спрос на промышленные драгметаллы также может расти из-за накопления запасов на фоне сохраняющихся рисков эскалации тарифных войн Китая и США, добавляет аналитик. По прогнозам Всемирного совета по инвестициям в платину, которые приводит господин Кутьин, спрос на платину в этом году превысит предложение на 539 тыс. тройских унций.

Владимир Потанин, глава «Норникеля», в интервью РБК в декабре 2024 года: «Если взять последние два года, то цены на нашу продукцию существенно снизились — на 40 с лишним процентов... по никелю, по палладию».

«Норникель» в отчетности за 2024 год отразил нейтральный прогноз по рынку никеля в среднесрочной перспективе, осторожно оптимистичный — по рынкам меди и палладия, осторожно позитивный — по рынку платины. По оценкам компании, рынок никеля может поддержать в том числе закрытие ряда проектов с высокой себестоимостью производства, палладия — снижение добычи в Северной Америке и ЮАР, платины — расширение потребления вне автопрома, а меди — дополнительные меры экономической поддержки в Китае.

Полина Трифонова