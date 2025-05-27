Темные аллели

Российские ученые провели масштабное исследование генетических предпосылок алкогольной зависимости. Они проанализировали данные более 40 тыс. совершеннолетних граждан и обнаружили у 95% особую аллель гена ADH1B. Из-за нее человек способен выпить больше алкоголя, что увеличивает риск возникновения зависимости. Эти данные помогут разработать «персонализированные подходы профилактики и лечения пациентов разных этнических групп», уверены авторы исследования. Нарколог согласен с важностью научной работы, но подчеркивает, что генетические особенности — далеко не единственный фактор развития зависимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Компания Genotek оценила возможное влияние генетических факторов на возникновение алкогольной зависимости. Работа велась совместно с учеными НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, Первого Санкт-Петербургского госмедуниверситета им. академика И. П. Павлова, Института трансляционной биомедицины СПбГУ, Высшей школы экономики и Сколковского института науки и технологий. Ученые использовали данные 41 тыс. клиентов Genotek, которые сдали генетический тест и были отнесены к восточным славянам — русским, украинцам и белорусам. Все они дали согласие на использование их генетического профиля в исследовании.

При анализе ученые сконцентрировались на последовательности rs1229984 гена ADH1B — она определяет, как быстро организм превращает алкоголь в ацетальдегид, вызывающий неприятные ощущения. У rs1229984 есть два варианта — аллели Т и С. В первом случае алкоголь перерабатывается быстрее и человек испытывает неприятные ощущения уже после небольших порций. Обычно такие люди меньше интересуются выпивкой и у них реже возникает алкогольная зависимость, поэтому ученые называют аллель T «защитной».

А вот наличие у человека аллели C позволяет выпить больше, что повышает риск злоупотребления алкоголем. Именно аллель С обнаружилась почти у 95% участников исследования.

«Полученные данные открывают новые перспективы для разработки персонализированных подходов профилактики и лечения алкогольной зависимости,— заявил директор по науке Genotek Александр Ракитько.— Необходимо обновить соответствующие клинические рекомендации, добавив туда оценку индивидуального риска пациентов разных этнических групп». Результаты «дают основания для дальнейших исследований в области разработки комплексных систем оценки индивидуального риска развития алкогольной зависимости, включающих геномные, личностные и клинические характеристики», считает соавтор научной работы, руководитель отделения геномики психических расстройств НМИЦ психиатрии и неврологии им В. М. Бехтерева Александр Кибитов.

Науке и раньше было известно о влиянии генов на риск развития алкогольной зависимости, напоминает молекулярный биолог, сотрудник МГУ Сергей Харитонов. Однако исследование российских ученых «замечательно своим форматом», говорит эксперт: оно охватывает 41 тыс. человек и позволяет рассчитывать численные корреляции варианта гена с рисками возникновения того или иного заболевания. «Алкогольная зависимость контролируется большим набором генов, поэтому вычисление вклада конкретных из них, как и выявление их распространенности в отдельных популяциях, это очень полезная работа для эпидемиологии и медицины,— сказал “Ъ” господин Харитонов.— Предположу, что в каком-то не совсем близком будущем это открытие может использоваться для диагностики, когда людям при медосмотрах будут показывать их генетические склонности к тем или иным зависимостям». Впрочем, он напомнил, что вклад в развитие алкоголизма вносят много факторов, в том числе личный опыт человека. Поэтому влияние аллели С «может успешно компенсироваться».

Никакой человек не рождается алкоголиком, подчеркивает психиатр, сооснователь наркологической клиники «Роса» Олег Пархоменко.

По его словам, в клинической практике имеет значение «приобретенная наследственность», то есть примеры употребления алкоголя, с которыми человек столкнулся в детстве. Однако важна и «защитная ферментная система», подчеркнул господин Пархоменко: «Науке давно известно, что есть расы, которые лучше "утилизируют" алкоголь. И всегда были попытки искусственно синтезировать эти защитные ферменты в виде препаратов. Но пока таковых не существует. Результаты исследования — это полшага вперед, но в клинической практике они никаких перспектив построения ремиссии алкогольной зависимости не дают».

Наталья Костарнова