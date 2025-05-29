Пятизвездочный отель «Ренартисс Исаакий» обновил номерной фонд и открыл летнюю террасу Rterrace.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летняя терраса Rterrace открыта не только для гостей отеля

Фото: отель «Ренартисс Исаакий» Летняя терраса Rterrace открыта не только для гостей отеля

Фото: отель «Ренартисс Исаакий»

Видовая терраса на шестом этаже предназначена не только для гостей отеля: сюда можно зайти ради вида и европейской кухни в авторском исполнении шеф-повара отеля Родиона Родионова. В обновленном меню — домашняя паста со сморчками и пудрой из грибов; бургер «Ренартисс», бефстроганов и другие позиции. Особое место занимают блюда, приготовленные в хоспере при высоких температурах, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов. Это, например, стейк из форели с тальятелле из кабачка; сибас с ньокки и шафрановым соусом.

Недавно в гостинице прошло обновление номерного фонда и появился просторный люкс площадью 60 кв. м с панорамным видом на Исаакиевский собор. Интерьер выполнен в благородной цветовой гамме, созвучной образу Петербурга, с вкраплениями белого, графитового, бежевого… В отделке и дизайнерских деталях использованы натуральные материалы.

«Ренартисс Исаакий Санкт-Петербург» входит в сеть ActivHotels вместе с двумя отелями в Москве и одним в Самаре.

Елена Федотова