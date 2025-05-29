«Евгенич» поселился в центре

На Невском открылась первая в городе караоке-рюмочная в формате дискоквартирника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Манты, как и все блюда, подаются в ретростилистике

Фото: караоке-рюмочная «Евгенич» Манты, как и все блюда, подаются в ретростилистике

Фото: караоке-рюмочная «Евгенич»

Новый атмосферный проект — переосмысленная концепция советской рюмочной. Идея заведения принадлежит лидеру группы «Руки ВВерх!» Сергею Жукову, чьи хиты стали саундтреком не одного поколения. «Мы запускаем "Евгенич", чтобы вернуть людям душевность»,— объясняет автор идеи.

Здесь постарались создать ностальгический домашний уют: теплый свет, ковры, растения в горшках, «бабушкин» сервант, винил, абажуры. Гости могут свободно проявить свои таланты: спеть, сыграть, исполнить собственную песню.

«Евгенич» — мультиформатное пространство. Днем это бар и закусочная, вечером — музыкальная рюмочная с шумными квартирниками, где поют под гитару и а капелла, с барабанами и всем столом. По ночам заведение превращается в диско-бар с хитами 1980–1990-х, караоке с танцами до утра и горячей куриной лапшой для «выстоявших».

В барной карте — более 25 авторских настоек собственного приготовления: от классических до совершенно неожиданных. Основа меню — домашняя кухня, сочетающая восточные блюда и советскую классику. Здесь подают чебуреки, домашнее сало с хреном и горчицей, бутерброды с шпротами, оливье, пельмени в разных видах, картошку с колбасой, манты, куриный бульон и борщ с говядиной.

Елена Федотова