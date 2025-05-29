Российские вкусы в Regions

Вдохновленный локальными продуктами и традициями, шеф-повар ресторана Максим Ражев представляет в новом меню вкусы Юга, Сибири, Центра, Дальнего Востока и Северо-Запада страны. Каждое блюдо — небольшая гастрономическая история, раскрывающая разнообразие региональной кухни.

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Юг представляет глазунья с соусом из печеных перцев и томатов, пряная колбаса, шашлык из говядины, маринованные патиссоны, мусс из брынзы и обжаренный зерновой хлеб. Сибирь — колбаски из оленины с картофелем конфи в еловом масле, обжаренный шпинат, соленые белые грузди с копченой сметаной, тапенада из белых грибов и зерновой хлеб. За Центр «отвечают» картофельный драник с тамбовским окороком, мусс из молодых сыров с трюфелем, малосольный огурец, паштет из судака и форели, поданный с хрустящим хлебом.

Кухня Дальнего Востока немыслима без рыбы и морепродуктов, поэтому в меню маринованная форель, курильский гребешок и риет из краба. Блюда Северо-Запада — грибная каша из полбы с боровиками и черными лисичками, страчателла, малосольный огурец, риет из копченой форели и теплый зерновой хлеб.

Каждое блюдо сервируется с апельсиновым квасом собственного приготовления, фирменными чайными сборами и домашними десертами. Стоит обратить внимание, например, на домашнюю шарлотку с грушей, лавандовое печенье с черникой и профитроли с вареной сгущенкой.

Елена Федотова