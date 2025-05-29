Обновления в Grain

В преддверии лета в ресторане Grain появился новый специалитет — твист на окрошку. Блюдо отражает небанальный подход нового шеф-повара Ильи Стародубцева к работе с продуктами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летний холодный суп с клубникой — твист на окрошку

Фото: ресторан Grain Летний холодный суп с клубникой — твист на окрошку

Фото: ресторан Grain

«Не вижу смысла удивлять гостя каким-то редким продуктом: на мой взгляд, мастерство состоит в том, чтобы создать вау-эффект на основе привычных ингредиентов,— говорит шеф.— Например, в десерт брауни я добавил ноту черного чеснока и немного оливкового масла extra virgin и получилась очень самобытная трактовка».

В качестве шеф-повара Илья дебютирует именно в Grain, в концепции которого объединились первоосновы гастрономии: винная и зерновая культуры. Работа в нашумевших Harvest, Inner и Itameshi позволила ему проникнуться философией авторской кухни и обрести собственное видение.

Оригинальный холодный суп, твист на окрошку, собран вокруг базовой конструкции. В основе — томатная вода, настоянная на базилике. Ее свежесть и легкая пряность поддержаны сочной клубникой, сальсой из печеной паприки и лаймовой цедрой. Финальный штрих — оливковое масло, которое объединяет вкусы в цельную композицию.

Экспериментирует новый шеф и с соусами, например, к одному из самых популярных блюд ресторана — гребешкам с брокколи. За основу соуса берется рыбный бульон, к которому добавляются водоросли, чеснок, лук и белое вино — все это обжаривается с мышцами гребешка. Получается насыщенный гребешковый берблан, благодаря которому блюдо приобретает яркий и нетривиальный вкус.

Елена Федотова