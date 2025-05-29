«Хор Ангелов великий»: в Смольном соборе представили иконы небесных сил

В подцерковье Смольного собора открылась выставка «Хор Ангелов великий. Образы небесных сил XVI–XX веков из частных собраний». Экспозиция, доступная до 8 июля, приурочена ко Дню города и знакомит зрителей с малоизученным пластом православной иконографии — изображениями ангельских чинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

В экспозиции — около 100 икон, созданных в период с XVI по начало XX века. Среди них — как классические образцы древнерусской иконописи, так и работы синодального периода. Некоторые произведения ранее не публиковались и не выставлялись. Особый акцент сделан на ангельской иерархии, описанной в трактате Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии» (VI век). Выставка не только демонстрирует эволюцию иконописных стилей, но и предлагает зрителю задуматься о сакральном измерении ангельских образов.

«Смольный собор — место особой тишины, света и молитвы — становится пространством новой встречи с образом ангела. Представленная выставка посвящена ангельскому миру как части христианской традиции и как неотъемлемому элементу духовного опыта. Иконы, созданные в разное время и в разных стилях, объединяет главное: каждая из них — это не только произведение искусства, но и богословское свидетельство, приглашение к размышлению и внутреннему диалогу»,— комментирует директор Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Илья Козлов.

Хранители и вестники

Согласно христианской традиции, ангелы — бесплотные духи, созданные прежде человека и выполняющие роль вестников, хранителей и исполнителей божественной воли.

«Ангелы — первые из созданных Богом существ, бестелесные и бессмертные духи, обитающие в невидимом небесном мире. Священное Писание неоднократно свидетельствует об их участии в истории человечества: они возвещают, направляют, охраняют, утешают и — по воле Божией — исполняют служение среди людей. Ангелы являются посредниками между земным и небесным, между творением и Творцом»,— поясняет настоятель Смольного собора протоиерей Петр Мухин.

По его словам, в Ветхом и Новом Заветах ангелы нередко вмешиваются в земные дела: предупреждают, наставляют и даже сражаются. Греческое слово «ангел» означает «вестник». В Послании к Евреям апостол Павел называет их «служебными духами, посылаемыми на служение для тех, кто имеет наследовать спасение» (Евр. 1:14). В иконописи ангелы изображаются не просто как декоративные элементы, а как символы небесного порядка и света.

Город под защитой

Организаторы называют выставку «даром Петербургу» — своего рода молитвенным жестом в преддверии городского праздника. Это не просто собрание икон, а напоминание о незримом присутствии высших сил в истории города.

В петербургской мифологии особое место занимает образ трех ангелов-хранителей: золотого (Петропавловский собор), серебряного (храм Святой Екатерины) и бронзового (Александровская колонна). Расположенные в вершинах условного треугольника, они символически «охраняют» исторический центр. По подсчетам искусствоведов, в городе насчитывается более 3 тыс. изображений ангелов: на фасадах зданий, в интерьерах храмов, на надгробиях и в музейных коллекциях. Многие связывают их присутствие с чудесным сохранением Ленинграда в годы блокады.

Интересно, что в Смольном соборе сейчас хранится деревянный оригинал серебряного ангела, венчавшего купол храма Святой Екатерины на Васильевском острове. И именно здесь открылась выставка, объединившая редкие иконы из частных коллекций.

«Осуществление проекта стало возможным благодаря совместной работе коллекционеров и исследователей»,— говорит основатель Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова Светлана Абрамова.— Лично для меня очень важно, что, участвуя в организации выставки, посвященной русской иконе, мы продолжаем традицию, заложенную меценатом и основателем Музея русской иконы в Москве Михаилом Абрамовым (1963–2019), который видел большой потенциал в творческом взаимодействии между государственными музеями, церковью и частными собирателями».

Экспозиция подготовлена Обществом имени Михаила Абрамова при поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. На выставке представлены произведения из частных собраний Светланы Абрамовой, Игоря Вырикова, Алексея Иванова, Екатерины Татарчук, Александра Шарова, Аркадия Яценко. Куратор выставки — искусствовед, директор Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова Наталия Горькова, координатор — секретарь попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Анна Хмелева.

Выставка открыта с 24 мая по 8 июля для всех желающих в подцерковном пространстве Смольного собора.

Алиса Мальцева