«Наши выпускники строят мосты между странами»

Международное образование сегодня — осознанный выбор родителей, которые видят будущее своих детей в глобальном контексте. Одним из игроков на этом рынке является Кембриджская международная школа, чья программа сочетает межгосударственные и российские стандарты с гибкостью под запросы современного общества. О динамике спроса на международное образование, адаптации кембриджской системы к локальным реалиям и перспективах на будущее поговорили в интервью с представителями Санкт-Петербургского кампуса Кембриджской международной школы — заместителем директора Хуаном Карденасом и руководителем по работе и коммуникации с клиентами Ириной Бобровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заместитель директора Санкт-Петербургского кампуса Кембриджской международной школы Хуан Карденас Фото: предоставлено Кембриджской международной школой Руководитель по работе и коммуникации с клиентами Санкт-Петербургского кампуса Кембриджской международной школы Ирина Боброва Фото: предоставлено Кембриджской международной школой Следующая фотография 1 / 2 Заместитель директора Санкт-Петербургского кампуса Кембриджской международной школы Хуан Карденас Фото: предоставлено Кембриджской международной школой Руководитель по работе и коммуникации с клиентами Санкт-Петербургского кампуса Кембриджской международной школы Ирина Боброва Фото: предоставлено Кембриджской международной школой

Изменился ли спрос на международное образование в России за последние годы?

Ирина Боброва: Кембриджская международная школа дает две программы: международную и российскую, и по каждой — разная динамика спроса. Сегодня мы наблюдаем, что спрос на международную программу формируется в основном за счет возвращающихся из-за рубежа русскоязычных семей, которые хотят, чтобы их дети, наряду с продолжением обучения в школе с уже знакомыми образовательными стандартами, погружались и в российскую программу. Кроме того, программа интересует иностранцев, занятых в международном бизнесе, в консульствах. Что же касается российской программы, то спрос на нее неизменно велик. При этом растет популярность российского образования у иностранных школьников. Все чаще появляются ученики, которые приезжают в Россию с целью остаться здесь и получать высшее образование.

Как трансформируются образовательные программы с учетом новых реалий?

Хуан Карденас: Отличительная черта образовательного процесса нашей школы — гибкость. Мы оперативно реагируем на изменения в мире и стране, тщательно подбираем педагогов из самых разных стран. Сегодня в школе работают лучшие учителя из Канады, Латинской Америки, Европы и, конечно, России. С помощью их знаний мы адаптируем программы, используя передовые образовательные практики. К примеру, сейчас в обучении активно используем новые цифровые возможности, искусственный интеллект. Важно, что эти инструменты стали помощниками в руках педагогов и школьников, сделали процесс обучения еще более эффективным. Учителя активно используют современные IT-решения и мультимедийные элементы для создания интерактивных уроков. Детям мы не запрещаем ИИ, а учим, как правильно использовать новый механизм для решения некоторых задач: например, анализировать большие объемы материала при подготовке к экзаменам или научным и творческим проектам. При этом главной задачей образовательного процесса в нашей школе по-прежнему остается развитие критического мышления.

Какие пути открываются перед вашими выпускниками, учитывая такую дуальность системы?

Ирина Боброва: На самом деле, перед выпускниками нашей школы открыты все двери. Согласно статистике, половина русскоязычных учеников выбирают обучение в ведущих высших учебных заведениях России, среди которых Санкт-Петербургский государственный университет, Политех, Российский химико-технологический университет им. Менделеева, Московский государственный университет. Другая половина уезжает за границу и успешно поступает в зарубежные вузы. Список стран велик: Финляндия, Испания, Эмираты, Шотландия, Германия, Великобритания.

Хуан Карденас: В истории нашей школы есть случаи, когда выпускники, поступив в европейский вуз и успешно отучившись там первые курсы, решали продолжить обучение в России. Этот факт еще раз подтверждает, что та подготовка, которую мы даем, универсальна и помогает получать образование и тут, и за рубежом, строя «мосты» между странами.

Ирина Боброва: Чаще всего международное образование, полученное в России, воспринимается так, будто двери открываются из России куда-то. Как я уже говорила выше, нередки случаи, когда дети — иностранцы, в чьих семьях не было русскоязычных родственников, постепенно подключались к российской программе, сдавали успешно экзамены и продолжали образование в высших заведениях в нашей стране.

Есть ли конкуренция на рынке частного образования?

Ирина Боброва: В Санкт-Петербурге все-таки превалируют негосударственные школы, работающие только по одной, российской программе. По моим наблюдениям, в последние годы у нас в городе стали появляться интересные проекты, при которых отечественные стандарты образования сочетаются с передовыми методиками преподавания.

В целом же я считаю, что рынок частного образования в Санкт-Петербурге относительно небольшой и уж точно не агрессивный. Часто происходит «обмен детьми»: к нам приходят дети из других школ, продолжая обучение у нас, мы передаем учеников в надежные руки наших коллег. Это вполне здоровый процесс. Учитывая этот тренд, мы стараемся развивать совместные проекты.

Хуан Карденас: Как пример, мы второй год подряд участвуем в школьном салоне «День смотрения по сторонам» от федерального проекта Edexpert и команды «Просто учиться». Мы рады любым возможностям взаимодействия с другими школами, нам важно развиваться самим, чтобы еще больше дать нашим ученикам.

Ирина Боброва: Я часто разговариваю с родителями и вижу, что каждая семья выбирает школу, максимально подходящую именно их ребенку. Школы бывают самые разные: одни делают упор на академические успехи, другие — на развитие творчества, третьи предлагают особый подход к воспитанию и обучению. Нет однозначно лучших или худших школ — каждая имеет свою атмосферу, методы и приоритеты. Важно лишь одно: чтобы родители нашли именно ту школу, которая наилучшим образом соответствует потребностям и особенностям их ребенка.

Известно, что школа вовлечена в социальную жизнь Санкт-Петербурга. Какие проекты вы реализуете?

Хуан Карденас: Участие в социальных проектах — это часть ДНК Кембриджской международной школы. В каждом городе, где находятся наши кампусы, дети с помощью педагогов инициируют различные мероприятия. В Санкт-Петербурге совместно с администрацией Приморского района несколько раз в год мы организуем благотворительные акции для детей из детского дома, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

Одно из таких мероприятий — арт-аукцион, в рамках которого созданные детьми произведения искусства продаются, а собранные от продажи средства идут на благотворительность. В этом году аукцион принес около полумиллиона рублей. Дети помогают детям — это очень сильный мотивационный порыв.

Каким вы видите будущее Кембриджской международной школы?

Хуан Карденас: Наш кампус один из пяти в Кембриджской международной школе. Еще три находятся в Москве и один в Ташкенте. В обозримом будущем, уверен, география нашего присутствия значительно расширится, ведь школа регулярно получает запросы из других регионов, в последнее время спрос на качественное образование растет по всей стране.

Для меня же как для представителя Санкт-Петербургского кампуса Кембриджской международной школы первостепенная задача — сохранить уникальную атмосферу доверия и поддержки, дополняя ее сильным академическим фундаментом. Мы предлагаем не просто образование, мы развиваем в детях актуальные компетенции, открываем для них новые перспективы, вдохновляем на достижение высоких целей и готовим к успешной жизни в современном мире.

Беседовала Алиса Мальцева