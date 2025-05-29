Исторические подвижки

В последние годы Петербург стал местом реализации громких инфраструктурных строек. Сооружение новых магистралей и транспортных развязок требует освобождения участков земли, в том числе, в исторических районах города. Обсуждавшийся десятилетиями перенос исторических зданий за недавнее время получил практическое воплощение и шансы стать новым градостроительным трендом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что в Петербурге назрел вопрос переноса некоторых исторических зданий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты считают, что в Петербурге назрел вопрос переноса некоторых исторических зданий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Претенденты на перенос

В декабре 2023 года в Петербурге состоялся перенос на 52 метра Императорского воспитательного дома на набережной Черной речки, 1, площадью около 1000 кв. м. Событие стало поводом для возобновления обсуждений о возможности перемещения других исторических зданий, оказавшихся на пути развития города.

В прошлом году идею перенести на несколько метров здание электростанции Варшавского вокзала для соединения Измайловского и Новоизмайловского проспектов высказал генеральный директор холдинга «Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков. По его мнению, соединение проспектов уже давно прописано в Генплане города, оно могло позволило бы создать трассу-дублер Московского проспекта. Но этому мешает здание электростанции, в которое упирается Измайловский проспект.

Весной этого года СК «Союз» братьев Шота и Зазы Паксадзе обратилась к губернатору Александру Беглову с предложением разрешить перенос исторического здания на проспекте Обуховской Обороны, 68, лит. А, за счет компании с дальнейшей передачей объекта данному инвестору. Сейчас дому угрожает снос из-за строительства Большого Смоленского моста. Строящаяся переправа затрагивает также соседние дома в этой локации: школу Ольги Берггольц и бани братьев Недлер, которые градозащитники также предлагают перенести, а не снести.

В отличие от перечисленных объектов, возможность переноса которых пока находится только на уровне дискуссий, более реальные перспективы передвижки открываются перед зданиями комплекса Фарфоровского поста, попавших в зону возведения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ). В апреле этого года КГИОП опубликовал акт историко-культурной экспертизы строительства ВСМ, в котором говорится, что «для обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Историческая железнодорожная станция Фарфоровский пост" следует выполнить перемещение зданий под номерами 40, 44, 48, 54 и здания станции "Фарфоровская" на расстояние, обеспечивающее сохранность элементов предмета охраны».

Удачный опыт

По словам Василия Тимофеева, генерального директора компании Сity Solutions, выполнившей перенос Воспитательного дома на Черной речке, в городе сегодня нет каких-то особых регламентов для переноса зданий. Передвижка Воспитательного дома осуществлялась в рамках строительства нового жилого комплекса на частном земельном участке, поэтому процесс проходил с минимальным участием государства. Подрядчик получил и учел рекомендации КГИОП, проект переноса прошел экспертизу, решение о переносе обсуждалось на градостроительном совете, давшему рекомендации по облику здания, рассказал господин Тимофеев. Стоимость передвижки компания оценила в 100 млн рублей.

Положительную оценку переносу Воспитательного дома дал заслуженный архитектор России, вице-президента Санкт-Петербургского союза архитекторов, руководитель Архитектурной мастерской Мамошина Михаил Мамошин, отметивший, что данный пример оказал положительное влияние на градостроительную политику города. «Теперь мы видим, что перенос исторических зданий может стать стандартным подходом в строительстве. Действующее законодательство не запрещает перенос зданий, но и не содержит норм, которые бы регулировали данный процесс. Следует добавить в нормативную базу порядок и условия реализации подобных проектов»,— считает архитектор Мамошин.

Плюсы и минусы

Генеральный директор Vector Group Максим Жмурин также полагает, что перенос исторических зданий — это разумный и не всегда более затратный компромисс между требованиями времени для строительства современных зданий и ЖК, улучшения транспортной доступности и сохранением архитектурных памятников. «Города должны быть в первую очередь удобны для жизни людей, а не быть музейными экспонатами. Если есть вариант сохранить исторический памятник, такой возможностью следует воспользоваться»,— подчеркивает эксперт.

При этом он добавляет, что сдвинуть среднее двухэтажное здание по немецкой технологии, которая предполагает формирование своеобразной клетки для здания, чтобы не повредить несущие конструкции и снизить ущерб от воздействия внешних сил, стоит около 500 млн рублей. Это затратнее, чем просто снос объекта и уборка территории.

Партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков объясняет, что сложность метода переноса зданий заключается в том, чтобы не нарушить конструктивную целостность объекта в процессе передвижки и посадки на новый фундамент. При переносе больших зданий возникают и другие трудности, связанные с городским контекстом. Историческое сооружение, расположенное на определенном участке, как правило, органически объединено с местом, являясь уникальным творческим выражением эпохи и окружения. «При передвижке такая связь с точкой на карте разрывается, а значит, в указанном смысле необходимо констатировать неизбежную утрату данного аспекта подлинности. И все же, возможно, это меньшее из зол, так как чрезмерная музеефикация городской среды ведет к более негативным последствиям, а именно к отмиранию городской ткани»,— замечает эксперт.

До недавнего времени наиболее часто здания передвигали в Москве, старые «купеческие» масштабы которой в свое время не позволяли расти и развиваться столице молодого советского государства, приводит пример господин Жмурин. Господин Стариков думает, что разница в подходах связана с отличительными особенностями возникновения городов и путей их развития. В ядре Северной столицы заложена законченная композиция, поэтому появление новых объектов в ней часто воспринимается болезненно, так как нарушается цельность изначального замысла. В то же время Москва развивалась органически, а ее структура в силу разных обстоятельств оказалась более открыта к новым архитектурным высказываниям.

«Москва в данном плане более гибкий и динамично развивающийся урбанистический организм»,— отмечает партнер архитектурного бюро Syntaxis, но делает оговорку, что сравнивать два города — очень разных по целому ряду параметров и особенностей архитектурного генезиса — не совсем корректно.

Александра Тен